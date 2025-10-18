Torino-Napoli 1-0, Spinazzola: “Oltre al gol abbiamo concesso poco”

Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e azzurri valevole per la settima giornata di Serie A

Davide Bonsignore Redattore 18 ottobre - 20:58

Si è conclusa la settima giornata di Serie A per granata e azzurri, con una vittoria da parte del Torino contro il Napoli in quel dell'Olimpico Grande Torino. Al termine della sfida, terminata 1-0, l'esterno azzurro Leonardo Spinazzola ha commentato la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni.

Conte ha detto che nel primo tempo siete stati troppo “bellini”. Perché?“Nel primo tempo eravamo un po’ troppo bassi e ci mancava qualcuno maggiormente avanzato. Con la loro difesa che non si rompeva mai erano sempre in superiorità numerica. Poi abbiamo perso qualche palla, ha ragione il mister, sembravamo troppo bellini, loro sono ripartiti e potevano farci male in diverse occasioni. Nel secondo tempo è stata un’altra partita, ma non abbiamo buttato la palla dentro, dispiace”.

Quest’anno si gioca anche contro l’infermeria oltre che contro gli avversari.“Ci sono mancati giocatori importanti ma non dobbiamo andare dietro a queste cose, siamo un gruppo forte, anche chi ha giocato oggi sono giocatori forti, abbiamo veramente degli elementi che non giocano solitamente ma sono molto validi. Normale che quando mancano giocatori sei più corto con la panchina, sappiamo che è dura giocare ogni tre giorni ma dobbiamo tenere botta”.

Il Napoli subisce gol da tante partite di fila, è dovuto a questa ricerca del possesso palla?“No, oggi a parte l’episodio non abbiamo subito molto a parte qualche ripartenza. A fine primo tempo il mister ha spiegato dove dovevamo migliorare. Ma a parte il gol abbiamo rischiato solo una volta. Poi la partita l’abbiamo fatta noi, ma dobbiamo essere più cattivi in avanti”.

Queste sconfitte rispetto alla scorsa stagione come le potete metabolizzare?“Non c’è neanche tanto tempo per farlo, domani siamo al campo, chi ha giocato deve recuperare e abbiamo già il pensiero della partita di martedì. Nei prossimi due giorni faremo riunioni per guardare i video e capire gli errori che sono stati fatti”.