Ecco quanto accaduto allo stadio Olimpico Grande Torino nella quarta gara dei granata nella Serie A 2026/27: il tabellino di Torino-Roma
Il Torino perde 0-2 con la Roma e trova la terza sconfitta in in Serie A 2026/27 nella gara valida per il quarto turno della Serie A 2026/27. La sblocca Malen, dopo che la Roma sfrutta un rilancio errato di Perri. Il Torino ci prova nella ripresa ma sbatte contro il muro giallorosso. Ottimo l'ingresso di Braganca. La chiude Pissi al 92' con un diagonale. L'arbitro Maresca fischia la fine del match, decretando la terza sconfitta in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nella quarta giornata di questa Serie A 2026/27. Gara tranquilla dal punto di vista degli interventi: 2 cartellini gialli per la Roma, zero ammonizioni per i calciatori granata. Espulso Biglia dalla panchina per proteste.
Torino-Roma 0-2: il tabellinoTORINO-ROMA 0-2
Reti: pt 39’ Malen, st 90’+3’ Pisilli
Ammoniti: st 15’ Hermoso, st 22’ Pisilli
TORINO FC (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Cömert; Belghali (st 1’ Cacciamani), Gineitis (st 1’ Bragança), Mandragora (st 37’ Zapata), Fitz-Jim (st 13’ Ilkhan), Fortini (st 22’ Rodriguez); Vlašić; Simeone. A disposizione: Mascardi, Siviero, Patterson, Biraghi, Aboukhlal, Oristanio, Kulenovic, Ismajli. Allenatore: Abate.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli (st 43’ Rensch), Cristante (st 19’ Kone), Pisilli, Molina; Dybala (st 19’ De Roon), Soulè (st 11’ Mora); Malen (st 11’ Castro). A disposizione: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Pellegrini, Wesley, Ghilardi. Allenatore: Gasperini.
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