Arriva un altro prezioso successo per il Torino in questa corsa salvezza. I granata di Roberto D'Aversa si impongono per 2-1 contro l'Hellas Verona e riescono così a salire a quota 39 punti, mettendosi al riparo da ogni tipo di rischio. Decisive per la vittoria del Toro sono state le reti di Simeone e Casadei che hanno vanificato quella messa a segno da Bowie prima dell'intervallo. Di seguito l'analisi delle tre azioni che hanno portato ai gol messi a referto in questo match del 32° turno di Serie A.

Il Toro passa in vantaggio, ancora una volta con Simeone

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Il Toro si porta in vantaggio subito al sesto minuto di gioco grazie a un'azione che nasce dalle retrovie. Un lancio lungo di Ismajli (immagine 1) pesca Pedersen in zona avanzata.

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Il laterale norvegese riesce infatti a smarcarsi bene e con un colpo di testa aereo (immagine 2) a servire un suo compagno verso la zona centrale del campo.

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Si tratta di Simeone che riesce a sterzare bene con una finta e a far cadere il suo diretto marcatore, come si nota nell'immagine 3.

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A quel punto il Cholito è lestissimo e in scivolata va a colpire il pallone da ottima posizione battendo Montipò sul palo alla sua destra per il vantaggio del Torino.

Il Verona trova il pareggio prima dell'intervallo con Bowie: Ismajli sbaglia

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Questa è la prima frazione di gara in cui funzionano i lanci lunghi perché anche il pareggio del Verona al 38' arriva da un rinvio profondo di Montipò (immagine 1).

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L'errore della difesa granata lo compie Ismajli che va a contrasto con Bowie ma senza il giusto equilibrio. Il difensore albanese casca così a terra (immagine 2) e lascia campo aperto all'avversario.

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Per Bowie è un gioco da ragazzi trovare il gol del pareggio tutto solo davanti a Paleari (immagine 3) battendolo sul primo palo, nonostante abbia calciato da posizione non troppo ravvicinata con il piede mancino.

Casadei firma il 2-1 e mette il sigillo su Torino-Verona

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Dopo l'intervallo il Torino torna però avanti grazie al gol di Casadei. L'azione nasce da un'incursione sulla destra di Pedersen. Il numero 16 granata tenta un traversone basso dalla destra (immagine 1) e attraversa tutta l'area di rigore.

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A raccogliere il pallone di Pedersen è Odrador sulla fascia sinistra. Il numero 33 spagnolo controlla bene la sfera, guarda in area e poi fa partire una sorta di tiro-cross basso (immagine 2).

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La traiettoria del tiro di Obrador arriva sui piedi di Casadei che si trova ben posizionato al centro dell'area di rigore (immagine 3) ed è rapido con i riflessi nel girarsi e nell'orientare bene il piede deviando così il pallone in rete per il gol vittoria del suo Toro.