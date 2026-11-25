"In cam­pio­nato, quest’anno, il Cho­lito ha fatto cen­tro sol­tanto due volte, entrambe a Parma. L’olim­pico non lo vede lasciare il segno in Serie A dall’8 mag­gio, con­tro il Sas­suolo" il Corriere Torino commenta così la prima parte di stagione dell'attaccante che finora non ha trovato continuità sotto porta. "La Lazio è anche la rivale più sti­mo­lante per il Cho­lito, che oggi dalle dalle 18 alle 19, insieme a Bra­ga­nça, incon­trerà i tifosi al Torino Fc Store di corso Agnelli 24/A (accesso garan­tito alle prime 200 per­sone). Quella bian­co­ce­le­ste è infatti la squa­dra con­tro cui Simeone ha segnato più gol in car­riera: 11 in 19 incroci tra cam­pio­nato e Coppa Ita­lia, uno ogni 105 minuti. Due li aveva segnati pro­prio nella pas­sata sta­gione, con la maglia gra­nata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.