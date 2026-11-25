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90 secondi: "Trasferte addio? Ecco cosa rischiano i tifosi del Torino..."
"In campionato, quest’anno, il Cholito ha fatto centro soltanto due volte, entrambe a Parma. L’olimpico non lo vede lasciare il segno in Serie A dall’8 maggio, contro il Sassuolo" il Corriere Torino commenta così la prima parte di stagione dell'attaccante che finora non ha trovato continuità sotto porta. "La Lazio è anche la rivale più stimolante per il Cholito, che oggi dalle dalle 18 alle 19, insieme a Bragança, incontrerà i tifosi al Torino Fc Store di corso Agnelli 24/A (accesso garantito alle prime 200 persone). Quella biancoceleste è infatti la squadra contro cui Simeone ha segnato più gol in carriera: 11 in 19 incroci tra campionato e Coppa Italia, uno ogni 105 minuti. Due li aveva segnati proprio nella passata stagione, con la maglia granata".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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