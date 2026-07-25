Sul Corriere Torino spazio a un resoconto dell'allenamento di ieri. L'attenzione era rivolta soprattutto alla linea difensiva: «Tre sessioni intense in cui si è vista anche una linea a cinque, dove gli esterni salivano a marcare uomo su uomo, alternandosi con i braccetti del pacchetto centrale. E subito dopo la ripartenza verso l'altra area. “Comunicazione! Dovete parlare per giocare a calcio. Così vi proteggete”, ha ripetuto Abate prima di applaudire soddisfatto un movimento, finalmente eseguito “alla perfezione”». Nel pomeriggio, invece, «esercizi in fase di non possesso, cross e poi passaggi stretti tra i piattelli colorati per finalizzare nella “porticina”». Anche in questa occasione Abate si è fatto sentire, chiedendo ai giocatori di eseguire la giocata con il piede debole: «“Avete la qualità per farlo, a 5 metri di distanza non potete sbagliare”. E ancora: “Dovete avere coraggio e trovare la qualità, non si gioca mai a caso, altrimenti si perde la palla”». Il team manager Alessandro Gazzi ha parlato di Abate: «“Trasmette grande energia, credo sia veramente la persona giusta, una sorta di identità del club”». Oggi, alle 17, il test contro il Cittadella.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.