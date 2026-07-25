Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Sul Corriere Torino spazio a un resoconto dell'allenamento di ieri. L'attenzione era rivolta soprattutto alla linea difensiva: «Tre sessioni intense in cui si è vista anche una linea a cinque, dove gli esterni salivano a marcare uomo su uomo, alternandosi con i braccetti del pacchetto centrale. E subito dopo la ripartenza verso l'altra area. “Comunicazione! Dovete parlare per giocare a calcio. Così vi proteggete”, ha ripetuto Abate prima di applaudire soddisfatto un movimento, finalmente eseguito “alla perfezione”». Nel pomeriggio, invece, «esercizi in fase di non possesso, cross e poi passaggi stretti tra i piattelli colorati per finalizzare nella “porticina”». Anche in questa occasione Abate si è fatto sentire, chiedendo ai giocatori di eseguire la giocata con il piede debole: «“Avete la qualità per farlo, a 5 metri di distanza non potete sbagliare”. E ancora: “Dovete avere coraggio e trovare la qualità, non si gioca mai a caso, altrimenti si perde la palla”». Il team manager Alessandro Gazzi ha parlato di Abate: «“Trasmette grande energia, credo sia veramente la persona giusta, una sorta di identità del club”». Oggi, alle 17, il test contro il Cittadella.Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA