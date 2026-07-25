Su La Repubblica focus su Eray Comert: "La firma sull'accordo con il Torino lo legherà alla maglia granata per due anni, fino al 2028; ma Comert non sarà comunque l'unico centrale in arrivo, visto che Abate – non è un segreto – ha bisogno di due titolari di difesa da affiancare a Ismajli". Ore di trattative anche per quanto riguarda la porta: "Si avvicina sempre più Lucas Perri, l'estremo difensore brasiliano del Leeds. La situazione è ormai ben nota: il nodo della trattativa era legato alla ricerca del sostituto da parte del club inglese ma, nelle ultime ore, i Peacocks si sono molto avvicinati al 24enne James Trafford". Petrachi si sta districando in una campagna di rafforzamento "a zero euro: potrebbe sembrare impossibile, ancor più in un mondo del calcio caratterizzato da milioni di euro spesi come fossero zollette di zucchero al bar, e invece è proprio così".

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