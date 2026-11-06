Corriere Torino: "Adams punta il Lecce, in passato li ha già colpiti"

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Lecce in arrivo. Abate osserva il suo mazzo di carte e sa che ce n'è una in particolare su cui può fare affidamento. Come sentenziato dal Corriere Torino: "I granata si affideranno soprattutto a Ché Adams, chiamato a confermare il suo feeling speciale con i salentini. Nella scorsa stagione lo scozzese ha infatti colpito in entrambi gli incroci: all’andata, nel 2-1 del Via del Mare, con un controllo e un destro imparabile; al ritorno, nella vittoria per 1-0 all’olimpico". Dopo il Lecce, Adams potrà pensare alla sua Scozia, lui è infatti nel gruppo dei granata che lasceranno il Filadelfia per la nazionale.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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