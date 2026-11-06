Corriere Torino: "Adams punta il Lecce, in passato li ha già colpiti"

Lecce in arrivo. Abate osserva il suo mazzo di carte e sa che ce n'è una in particolare su cui può fare affidamento. Come sentenziato dal Corriere Torino: "I gra­nata si affi­de­ranno soprat­tutto a Ché Adams, chia­mato a con­fer­mare il suo fee­ling spe­ciale con i salen­tini. Nella scorsa sta­gione lo scoz­zese ha infatti col­pito in entrambi gli incroci: all’andata, nel 2-1 del Via del Mare, con un con­trollo e un destro impa­ra­bile; al ritorno, nella vit­to­ria per 1-0 all’olim­pico". Dopo il Lecce, Adams potrà pensare alla sua Scozia, lui è infatti nel gruppo dei granata che lasceranno il Filadelfia per la nazionale.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.