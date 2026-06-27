Il rinnovo di Francesco Baldini è tra gli argomenti trattati dall'edizione torinese del Corriere della Sera: "Ha rinnovato il contratto fino al 2028 e continuerà ad allenare la Primavera" . Non è però l'unico, dato che il quotidiano parla anche di un colpo di mercato, non in entrata ma in uscita: Demba Seck passa infatti al Partizan Belgrado dopo il riscatto, comincia così a prendere forma la squadra di Ignazio Abate, per la quale sono stati fissati i primi impegni di precampionato.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.