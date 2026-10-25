L'edizione odierna di Corriere Torino si apre con un focus sul momento di Belghali, fresco dell'eurogol segnato nel 3-2 contro il Monza, primo sigillo in maglia granata. Lo stesso algerino si è detto entusiasta della rete, che ha definito "da numero 10", pur preferendo quello segnato allo scorso Mondiale contro l'Austria. "Intanto i numeri certificano l’impatto del giocatore nato in Belgio, a Lovanio, da genitori algerini. In questa Serie A nessun difensore ha partecipato a più gol di Belghali: quattro, come Nuno Tavares e Carlos Augusto, grazie a una rete e tre assist". Con Fortini ancora out, Belghali si sta prendendo la fascia destra e contro il Como toccherà ancora a lui partire dall'inizio. "Rafik - conclude Corriere Torino - farà staffetta con Aboukhlal sulla fascia, con la voglia di prolungare il momento magico suo e della squadra.

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