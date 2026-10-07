Corriere Torino, Bragança: "Al Toro sto bene. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo"

"Il mister mi ha spie­gato molto bene l’aspetto difen­sivo, quello che vuole dai cen­tro­cam­pi­sti. Poi, nella fase offen­siva, gli piace lasciarci libertà" queste sono le parole dichiarate ieri da Bragança e riportate sul Corriere Torino: "Abate lo sta stu­diando in più ruoli, per­ché la sua dut­ti­lità può diven­tare una delle chiavi tat­ti­che del suo Toro. Nel cen­tro­campo a tre può fare la mez­zala, ma ha carat­te­ri­sti­che per abbas­sarsi nel ruolo di play o agire da tre­quar­ti­sta, for­nendo ver­ti­ca­liz­za­zioni e imbu­cate" ha scritto in merito il quotidiano. Il suo repertorio può essere utile al Torino, bisogna ancora trovare stabilità e continuità.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.