Corriere Torino, Bragança: "Al Toro sto bene. Il mio idolo? Cristiano Ronaldo"

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"Il mister mi ha spiegato molto bene l’aspetto difensivo, quello che vuole dai centrocampisti. Poi, nella fase offensiva, gli piace lasciarci libertà" queste sono le parole dichiarate ieri da Bragança e riportate sul Corriere Torino: "Abate lo sta studiando in più ruoli, perché la sua duttilità può diventare una delle chiavi tattiche del suo Toro. Nel centrocampo a tre può fare la mezzala, ma ha caratteristiche per abbassarsi nel ruolo di play o agire da trequartista, fornendo verticalizzazioni e imbucate" ha scritto in merito il quotidiano. Il suo repertorio può essere utile al Torino, bisogna ancora trovare stabilità e continuità.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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