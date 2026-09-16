Anche l'edizione odierna di Corriere Torino apre concentrandosi su Daniel Bragança. Al portoghese, contro la Roma, sono bastati 45 minuti per trasformare il gioco granata. "Contro la Roma ha fatto un altro passo avanti. Tocchi vellutati con il mancino, testa alta, baricentro basso, postura perfetta: Bragança ha acceso la manovra con verticalizzazioni e imbucate". Come sottolineato anche da Abate, ora il centrocampista dovrà trovare ancora più minutaggio per arrivare al top della forma fisica dopo la sosta. "Qualcosa da sistemare c’è, soprattutto quando c’è da mordere le caviglie degli avversari. Nella fase di interdizione concede ancora qualcosa. Ma il margine di crescita è enorme". Quella crescita rischia di influire anche su Gineitis, fin qui sempre titolare, ma mai convincente: "Bragança, invece, è in rapida ascesa. Il Toro ha fretta di scoprirlo davvero. E il lusitano - conclude Corriere Torino - ha tutto per prendersi il centrocampo".

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