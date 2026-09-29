Corriere Torino: "Coco torna al Filadelfia, numeri da stacanovista"

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Il punto sulla gestione dei contratti dei portieri del Torino (VIDEO)
Dopo le partite con la sua Guinea Equatoriale, Saul Coco torna a Torino ed è il primo dei quattordici giocatori impegnati con le nazionali a farlo. Il Corriere Torino racconta la costanza che il difensore ha avuto nel corso degli anni, anche Abate fa affidamento su di lui: "Coco è il granata più utilizzato nelle prime sette partite ufficiali, con 580 minuti tra campionato e Coppa Italia. Sempre titolare, soltanto a Firenze ha lasciato il campo in anticipo, al 40’, dopo una botta al ginocchio. La storia si ripete, pur con allenatori diversi. Anche nella scorsa stagione il 27enne di Arrecife era stato il giocatore del Toro con più minuti nelle gambe: 3.450 complessivi". Il quotidiano però mette anche in guardia difesa e difensori: "Il Toro cerca maggiore solidità dopo lo scorso campionato con troppi gol incassati. Il nuovo ruolo porta Coco a essere il senatore di un reparto rinnovato".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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