Toro News

Corriere Torino: "Coco torna al Filadelfia, numeri da stacanovista"

Corriere Torino: "Coco torna al Filadelfia, numeri da stacanovista"

Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola

Andrea Croveri
Screenshot

Il punto sulla gestione dei contratti dei portieri del Torino (VIDEO)

Dopo le partite con la sua Guinea Equatoriale, Saul Coco torna a Torino ed è il primo dei quattordici giocatori impegnati con le nazionali a farlo. Il Corriere Torino racconta la costanza che il difensore ha avuto nel corso degli anni, anche Abate fa affidamento su di lui: "Coco è il gra­nata più uti­liz­zato nelle prime sette par­tite uffi­ciali, con 580 minuti tra cam­pio­nato e Coppa Ita­lia. Sem­pre tito­lare, sol­tanto a Firenze ha lasciato il campo in anti­cipo, al 40’, dopo una botta al ginoc­chio. La sto­ria si ripete, pur con alle­na­tori diversi. Anche nella scorsa sta­gione il 27enne di Arre­cife era stato il gio­ca­tore del Toro con più minuti nelle gambe: 3.450 com­ples­sivi". Il quotidiano però mette anche in guardia difesa e difensori: "Il Toro cerca mag­giore soli­dità dopo lo scorso cam­pio­nato con troppi gol incas­sati. Il nuovo ruolo porta Coco a essere il sena­tore di un reparto rin­no­vato".

Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti