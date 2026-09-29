Corriere Torino: "Coco torna al Filadelfia, numeri da stacanovista"

Dopo le partite con la sua Guinea Equatoriale, Saul Coco torna a Torino ed è il primo dei quattordici giocatori impegnati con le nazionali a farlo. Il Corriere Torino racconta la costanza che il difensore ha avuto nel corso degli anni, anche Abate fa affidamento su di lui: "Coco è il gra­nata più uti­liz­zato nelle prime sette par­tite uffi­ciali, con 580 minuti tra cam­pio­nato e Coppa Ita­lia. Sem­pre tito­lare, sol­tanto a Firenze ha lasciato il campo in anti­cipo, al 40’, dopo una botta al ginoc­chio. La sto­ria si ripete, pur con alle­na­tori diversi. Anche nella scorsa sta­gione il 27enne di Arre­cife era stato il gio­ca­tore del Toro con più minuti nelle gambe: 3.450 com­ples­sivi". Il quotidiano però mette anche in guardia difesa e difensori: "Il Toro cerca mag­giore soli­dità dopo lo scorso cam­pio­nato con troppi gol incas­sati. Il nuovo ruolo porta Coco a essere il sena­tore di un reparto rin­no­vato".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.