"La qualità di un ritiro non si giudica da una sconfitta in amichevole". L'edizione odierna di Corriere Torino prova a dimenticare una prestazione negativa contro il Cittadella, in un ritiro che è stato comunque positivo come sottolineato anche da Giovanni Simeone in conferenza stampa. La sconfitta di misura con il Cittadella è un campanello d'allarme, che però non cancella le buone sensazioni: "Abate è tornato al classico 3-4-2-1, cambiando ancora una volta gli interpreti, in particolare sugli esterni con Bianay Balcot a destra al posto di Aboukhlal e Njie preferito a Cacciamani". A prendersi la scena tra i granata è ancora Luongo, protagonista di 90 minuti di buona qualità. Insieme a lui si è distinto anche Paleari, che in due occasioni ha salvato il Toro con due miracoli su Sangalli e Rodolfi. "Ora il Toro è rientrato a casa e nei prossimi giorni tornerà al lavoro al Filadelfia".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino