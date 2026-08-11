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Corriere Torino: "Coppa Italia: biglietti a un euro per gli abbonati"

Corriere Torino: "Coppa Italia: biglietti a un euro per gli abbonati"

Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi

Andrea Croveri
video posr avellino toro

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Manca poco all'esordio ufficiale dei granata in Coppa Italia e Abate in campo ritrova Marcus Pedersen e Emirhan Ilkhan, mentre purtroppo sarà ancora assente Zapata. Come scritto sulle pagine dell'edizione torinese del Corriere della Sera: "Per l’occa­sione la società ha varato pro­mo­zioni spe­ciali per i biglietti. Chi ha sot­to­scritto l’abbo­na­mento sta­gio­nale entro il 20 luglio potrà acqui­stare il tagliando al prezzo sim­bo­lico di un euro entro la mez­za­notte di que­sta sera. Per tutti gli altri tifosi, i biglietti saranno in ven­dita a par­tire da dieci euro in curva Mara­tona e nei distinti".

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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