Corriere Torino: "Coppa Italia: biglietti a un euro per gli abbonati"

Tutte le ultime novità di casa granata dai quotidiani in edicola oggi
Avellino-Torino 2-4 d.c.r., il postpartita: "Gara pre-campionato ma già intensa" (VIDEO)
Manca poco all'esordio ufficiale dei granata in Coppa Italia e Abate in campo ritrova Marcus Pedersen e Emirhan Ilkhan, mentre purtroppo sarà ancora assente Zapata. Come scritto sulle pagine dell'edizione torinese del Corriere della Sera: "Per l’occasione la società ha varato promozioni speciali per i biglietti. Chi ha sottoscritto l’abbonamento stagionale entro il 20 luglio potrà acquistare il tagliando al prezzo simbolico di un euro entro la mezzanotte di questa sera. Per tutti gli altri tifosi, i biglietti saranno in vendita a partire da dieci euro in curva Maratona e nei distinti".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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