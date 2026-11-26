"Ha l’entu­sia­smo che serve, tanta ener­gia e voglia di dare rispo­ste con­crete. Esor­dire con­tro il Milan non è stato sem­pli­cis­simo. Con il Sas­suolo si poteva fare qual­cosa di più, ma poi sono arri­vate tre vit­to­rie con­se­cu­tive molto impor­tanti e suc­ces­si­va­mente un ral­len­ta­mento. Il Toro deve tro­vare con­ti­nuità, ma quella arriva con il tempo: non si può avere tutto e subito" queste sono le parole di Gianni De Biasi pronunciate durante l'intervista del Corriere Torino in merito a Ignazio Abate. Sulla squadra: "Può chiu­dere intorno alla nona posi­zione. Serve mag­giore con­ti­nuità, biso­gna cre­scere nel gioco d’insieme ed essere più aggres­sivi: lo spi­rito Toro deve venire fuori in ogni par­tita".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.