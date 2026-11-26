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"Ha l’entusiasmo che serve, tanta energia e voglia di dare risposte concrete. Esordire contro il Milan non è stato semplicissimo. Con il Sassuolo si poteva fare qualcosa di più, ma poi sono arrivate tre vittorie consecutive molto importanti e successivamente un rallentamento. Il Toro deve trovare continuità, ma quella arriva con il tempo: non si può avere tutto e subito" queste sono le parole di Gianni De Biasi pronunciate durante l'intervista del Corriere Torino in merito a Ignazio Abate. Sulla squadra: "Può chiudere intorno alla nona posizione. Serve maggiore continuità, bisogna crescere nel gioco d’insieme ed essere più aggressivi: lo spirito Toro deve venire fuori in ogni partita".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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