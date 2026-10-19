Corriere Torino: "Disattenzioni sciocche, Toro la porta va chiusa"

"Sei gior­nate, nove gol al pas­sivo e, soprat­tutto, nes­sun clean sheet. Il Toro di Abate, que­sta sera in casa del Parma, cerca con­ti­nuità dopo la vit­to­ria con­tro l’udi­nese, ma anche quella soli­dità difen­siva fin qui mai tro­vata". Il Corriere Torino fa il punto sulla situazione del Torino dopo le prime giornate di campionato: il tecnico ha messo in cantiere la costruzione della difesa sin dal suo approdo in granata, ma finora il muro è sempre stato tirato giù: "Davanti a Perri, la cop­pia cen­trale sarà ancora com­po­sta da Comuzzo e Coco, con Bel­ghali e Rodri­guez sulle cor­sie late­rali"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.