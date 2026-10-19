Corriere Torino: "Disattenzioni sciocche, Toro la porta va chiusa"

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I precedenti di Parma-Torino (VIDEO)
"Sei giornate, nove gol al passivo e, soprattutto, nessun clean sheet. Il Toro di Abate, questa sera in casa del Parma, cerca continuità dopo la vittoria contro l’udinese, ma anche quella solidità difensiva fin qui mai trovata". Il Corriere Torino fa il punto sulla situazione del Torino dopo le prime giornate di campionato: il tecnico ha messo in cantiere la costruzione della difesa sin dal suo approdo in granata, ma finora il muro è sempre stato tirato giù: "Davanti a Perri, la coppia centrale sarà ancora composta da Comuzzo e Coco, con Belghali e Rodriguez sulle corsie laterali"
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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