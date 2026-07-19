Quella contro il Pinzolo non è stata di certo una partita complessa, come del resto era facile aspettarsi, ma è stata accolta dai tifosi di entrambe le squadre con curiosità perché è stata un'occasione per vedere in quale direzione si vuole muovere il Torino di Abate: "Sugli spalti la festa è con­ti­nuata con i tifosi del Toro ad applau­dire e quelli del Pin­zolo Val­ren­dena che non hanno mai smesso di accla­mare i loro gio­ca­tori. Che nor­mal­mente indos­sano la maglia gra­nata, in onore del Grande Torino" scrive il Corriere Torino. Nel 13-0 finale quattro gol sono stati segnati da Kulenovic e tre da Gabellini, entrati nel secondo tempo.

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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.