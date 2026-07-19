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Torino Primavera, la parola chiave è "fatica" (Video)
Quella contro il Pinzolo non è stata di certo una partita complessa, come del resto era facile aspettarsi, ma è stata accolta dai tifosi di entrambe le squadre con curiosità perché è stata un'occasione per vedere in quale direzione si vuole muovere il Torino di Abate: "Sugli spalti la festa è continuata con i tifosi del Toro ad applaudire e quelli del Pinzolo Valrendena che non hanno mai smesso di acclamare i loro giocatori. Che normalmente indossano la maglia granata, in onore del Grande Torino" scrive il Corriere Torino. Nel 13-0 finale quattro gol sono stati segnati da Kulenovic e tre da Gabellini, entrati nel secondo tempo.
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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