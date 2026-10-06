Corriere Torino: "Gineitis deve alzare il volume"

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Al Filadelfia torna Gineitis dopo le ottime presenze con la nazionale. A Torino, invece, l'inizio di campionato gli ha regalato partite e prestazioni amare e ora deve alzare l'asticella: "In mediana è l’equilibratore del Toro ma Abate gli chiede più qualità", scrive il Corriere Torino. "Durante la sosta ha provato a cambiare marcia, collezionando 270 minuti in quattro partite con la Lituania: un assist contro il Liechtenstein (2-0), un rigore procurato contro l’azerbaigian (1-1) e 90’ senza acuti nel ko (1-0) contro la stessa Nazionale azera. Un anno fa, nello stesso periodo, «Gine» aveva messo a referto due reti e un assist contro Malta e Olanda".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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