Corriere Torino: "Gineitis deve alzare il volume"

Al Filadelfia torna Gineitis dopo le ottime presenze con la nazionale. A Torino, invece, l'inizio di campionato gli ha regalato partite e prestazioni amare e ora deve alzare l'asticella: "In mediana è l’equi­li­bra­tore del Toro ma Abate gli chiede più qua­lità", scrive il Corriere Torino. "Durante la sosta ha pro­vato a cam­biare mar­cia, col­le­zio­nando 270 minuti in quat­tro par­tite con la Litua­nia: un assist con­tro il Lie­ch­ten­stein (2-0), un rigore pro­cu­rato con­tro l’azer­bai­gian (1-1) e 90’ senza acuti nel ko (1-0) con­tro la stessa Nazio­nale azera. Un anno fa, nello stesso periodo, «Gine» aveva messo a referto due reti e un assist con­tro Malta e Olanda".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.