Corriere Torino: "Giovani gioie granata: derby salvato, l'Under 16 vola"

In un weekend senza partite, lo sguardo dei tifosi del Toro si è concentrato sul settore giovanile, con il derby dell'under 18, finito in parità. A riguardo, il Corriere Torino scrive: "È un cal­cio di rigore di Pao­nessa a por­tare avanti i bian­co­neri subito prima dell’inter­vallo. Nella ripresa il Toro va all’assalto e trova il gol del pareg­gio all’80’ con Bou­lifi: il cen­tro­cam­pi­sta, entrato dalla pan­china, si mette in pro­prio pro­teg­gendo palla e infila l’ango­lino basso dal limite dell’area". Derby salvato, intanto vola l'Under 16: "Prima in clas­si­fica in soli­ta­ria. Reduce dalla bril­lante vit­to­ria nel derby della scorsa set­ti­mana, la squa­dra alle­nata da Michele Vegliato ha tra­volto il Modena con un 6-0 ten­ni­stico".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.