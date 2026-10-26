Corriere Torino: "Giovani gioie granata: derby salvato, l'Under 16 vola"

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Renzi, Mattarella e la testata di Marquez: quando il Toro vinceva 4 partite di fila... (VIDEO)
In un weekend senza partite, lo sguardo dei tifosi del Toro si è concentrato sul settore giovanile, con il derby dell'under 18, finito in parità. A riguardo, il Corriere Torino scrive: "È un calcio di rigore di Paonessa a portare avanti i bianconeri subito prima dell’intervallo. Nella ripresa il Toro va all’assalto e trova il gol del pareggio all’80’ con Boulifi: il centrocampista, entrato dalla panchina, si mette in proprio proteggendo palla e infila l’angolino basso dal limite dell’area". Derby salvato, intanto vola l'Under 16: "Prima in classifica in solitaria. Reduce dalla brillante vittoria nel derby della scorsa settimana, la squadra allenata da Michele Vegliato ha travolto il Modena con un 6-0 tennistico".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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