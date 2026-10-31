"Testa bassa e scarpinare". Così apre l'edizione odierna di Corriere Torino, descrivendo l'atteggiamento che dovrà avere il Toro domani contro il Frosinone allo Stirpe. Il Toro non deve adagiarsi ai risultati ottenuti nelle ultime gare (3 vittorie e una sconfitta) e né ai punti accumulati lontano da casa (7 in quattro giornate). "La crescita c’è, ma il percorso è ancora lungo. E domani (ore 15) a Frosinone i granata sono attesi da una vera e propria scalata". Abate in conferenza ha chiesto allo stesso tempo umiltà e coraggio, ma soprattutto di limitare le disattenzioni difensive. La line difensiva davanti a Perri, fresco di convocazione in nazionale brasiliana, sarà ancora composta da Coco, Ismajli e Comuzzo. "Qualche novità arriverà sulle corsie esterne. Senza gli infortunati Fortini e Cacciamani, a sinistra Aboukhlal è in vantaggio su Patterson, con la conferma di Belghali a destra. A centrocampo - spiega Corriere Torino - Gineitis insegue una maglia da titolare, che non indossa da un mese e mezzo". Davanti, invece, toccherà ancora alla coppia Simeone-Adams.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino