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L'edizione torinese del Corriere dedica un focus al gioco del nuovo allenatore allenatore granata, spiegando come gli esterni rivestano un ruolo di grande importanza. "Il modulo oscillerà tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, lo stesso spartito impiegato da D’aversa negli ultimi mesi. I laterali avranno un ruolo chiave: dovranno garantire profondità in fase offensiva, cercando la superiorità numerica, senza però rinunciare al sacrificio in copertura. Servono dunque profili giovani e dinamici, capaci di giocare a tutta fascia: gambe e polmoni freschi, insomma" - così argomenta il quotidiano. Nel frattempo Petrachi sta lavorando per un restyling delle fasce granata: "In questo senso saranno utili anche le risorse in arrivo dalle cessioni: dopo i 5 milioni garantiti dal Sassuolo per il riscatto di Walukiewicz, sono attesi circa 1,5 milioni dal Partizan Belgrado per Demba Seck"
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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