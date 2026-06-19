L'edizione torinese del Corriere dedica un focus al gioco del nuovo allenatore allenatore granata, spiegando come gli esterni rivestano un ruolo di grande importanza. "Il modulo oscil­lerà tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, lo stesso spar­tito impie­gato da D’aversa negli ultimi mesi. I late­rali avranno un ruolo chiave: dovranno garan­tire pro­fon­dità in fase offen­siva, cer­cando la supe­rio­rità nume­rica, senza però rinun­ciare al sacri­fi­cio in coper­tura. Ser­vono dun­que pro­fili gio­vani e dina­mici, capaci di gio­care a tutta fascia: gambe e pol­moni fre­schi, insomma" - così argomenta il quotidiano. Nel frattempo Petrachi sta lavorando per un restyling delle fasce granata: "In que­sto senso saranno utili anche le risorse in arrivo dalle ces­sioni: dopo i 5 milioni garan­titi dal Sas­suolo per il riscatto di Walu­kiewicz, sono attesi circa 1,5 milioni dal Par­ti­zan Bel­grado per Demba Seck"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.