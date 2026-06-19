Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Federico Marchesi
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Abate: il Toro dimostri di avere coraggio in ogni sua scelta (VIDEO)

L'edizione torinese del Corriere dedica un focus al gioco del nuovo allenatore allenatore granata, spiegando come gli esterni rivestano un ruolo di grande importanza. "Il modulo oscil­lerà tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, lo stesso spar­tito impie­gato da D’aversa negli ultimi mesi. I late­rali avranno un ruolo chiave: dovranno garan­tire pro­fon­dità in fase offen­siva, cer­cando la supe­rio­rità nume­rica, senza però rinun­ciare al sacri­fi­cio in coper­tura. Ser­vono dun­que pro­fili gio­vani e dina­mici, capaci di gio­care a tutta fascia: gambe e pol­moni fre­schi, insomma" - così argomenta il quotidiano. Nel frattempo Petrachi sta lavorando per un restyling delle fasce granata: "In que­sto senso saranno utili anche le risorse in arrivo dalle ces­sioni: dopo i 5 milioni garan­titi dal Sas­suolo per il riscatto di Walu­kiewicz, sono attesi circa 1,5 milioni dal Par­ti­zan Bel­grado per Demba Seck"

corriere rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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