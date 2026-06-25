"La certezza in difesa si chiama Ardian Ismajli". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un approfondimento sulla difesa granata. Il mercato estivo sta per entrare nel vivo per rinforzare un reparto in difficoltà ma il Toro potrà ripartire da una certezza, ovvero il difensore albanese: "La prima cer­tezza di Abate risponde al nome di Isma­jli, 29 anni e un bel mix di espe­rienza, soli­dità e ago­ni­smo. Pur fre­nato da qual­che pro­blema fisico, che lo ha costretto a sal­tare 12 gior­nate di cam­pio­nato, Ardian ha dimo­strato ottime qua­lità tec­ni­che e carat­te­riali". Sia con Baroni che con D'Aversa, l'ex Empoli è stato il titolare inamovibili nella retroguardia granata ha avuto un rendimento costante e ora si prepara alla nuova stagione sotto la guida dell’ex tecnico della Juve Stabia: "Un per­corso desti­nato a pro­se­guire anche con Abate. L’ex Empoli è infatti il prin­ci­pale can­di­dato a occu­pare la posi­zione cen­trale della retro­guar­dia. Il Toro ripar­tirà dallo stesso assetto difen­sivo a tre dell’ultima sta­gione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.