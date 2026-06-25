Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Calciomercato, Ravaglia: il Torino pretende il diritto di riscatto? In realtà... (VIDEO)
"La certezza in difesa si chiama Ardian Ismajli". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con un approfondimento sulla difesa granata. Il mercato estivo sta per entrare nel vivo per rinforzare un reparto in difficoltà ma il Toro potrà ripartire da una certezza, ovvero il difensore albanese: "La prima certezza di Abate risponde al nome di Ismajli, 29 anni e un bel mix di esperienza, solidità e agonismo. Pur frenato da qualche problema fisico, che lo ha costretto a saltare 12 giornate di campionato, Ardian ha dimostrato ottime qualità tecniche e caratteriali". Sia con Baroni che con D'Aversa, l'ex Empoli è stato il titolare inamovibili nella retroguardia granata ha avuto un rendimento costante e ora si prepara alla nuova stagione sotto la guida dell’ex tecnico della Juve Stabia: "Un percorso destinato a proseguire anche con Abate. L’ex Empoli è infatti il principale candidato a occupare la posizione centrale della retroguardia. Il Toro ripartirà dallo stesso assetto difensivo a tre dell’ultima stagione".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA