L'edizione odierna di Corriere Torino apre con il punto della situazione in casa granata. Il Toro riprenderà gli allenamenti al Filadelfia domani con un gruppo dimezzato: sono infatti ben 14 i giocatori granata che sono stati chiamati dalle rispettive Nazionali. Abate potrà contare su un gruppo di giovani, con alcuni innesti dalla Primavera, e altri giocatori da recuperare: "Gli osservati speciali? Sono due: Casadei e Adams. Il primo deve ritrovare brillantezza dopo quasi un mese ai box, il secondo vuole accelerare i tempi di recupero". Casadei è ancora fermo alla partita contro il Milan, ma già a Bologna avrebbe potuto essere convocato, mentre Ché Adams si è fermato per una lesione distrattiva dopo i 2 gol in 3 giornate. "La speranza - scrive Corriere Torino - è di riaverlo già alla ripresa, il 12 ottobre all’olimpico contro l’udinese o, al più tardi, il 19 ottobre a Parma".

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