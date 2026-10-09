Tra le pagine del Corriere Torino è presente oggi una notizia sull'attaccante del Torino femminile Laura Saito. La calciatrice granata è stata una dei due ospiti che ha dato il calcio d'inizio alle partite del torneo di calcio a 7 "GiochiAMO per UGI", al quale hanno preso parte le squa­dre di Inps, poli­zia locale, poli­zia di Stato, Cara­bi­nieri, vigili del fuoco, gior­na­li­sti, una sele­zione di vec­chie glo­rie del Per­tusa e la rap­pre­sen­ta­tiva 100% UGI. L'evento benefico è stato organizzato al fine di raccogliere fondi per l'Unione Genitori Italiani, che sostiene i giovani malati di tumore: "Una serata di sport e con­di­vi­sione, orga­niz­zata per rac­co­gliere fondi e soste­nere i bam­bini e i ragazzi malati di tumore e le loro fami­glie. Tanti colori in campo, squa­dre diverse, ma unite dallo stesso obiet­tivo: tra­sfor­mare la pas­sione per il cal­cio in un aiuto con­creto" - scrive il quotidiano.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.