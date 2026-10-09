Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Tra le pagine del Corriere Torino è presente oggi una notizia sull'attaccante del Torino femminile Laura Saito. La calciatrice granata è stata una dei due ospiti che ha dato il calcio d'inizio alle partite del torneo di calcio a 7 "GiochiAMO per UGI", al quale hanno preso parte le squadre di Inps, polizia locale, polizia di Stato, Carabinieri, vigili del fuoco, giornalisti, una selezione di vecchie glorie del Pertusa e la rappresentativa 100% UGI. L'evento benefico è stato organizzato al fine di raccogliere fondi per l'Unione Genitori Italiani, che sostiene i giovani malati di tumore: "Una serata di sport e condivisione, organizzata per raccogliere fondi e sostenere i bambini e i ragazzi malati di tumore e le loro famiglie. Tanti colori in campo, squadre diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: trasformare la passione per il calcio in un aiuto concreto" - scrive il quotidiano.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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