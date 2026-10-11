Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
La chiave dell’arrivo di Daniel Bragança al Torino (VIDEO)
L'edizione odierna di Corriere Torino analizza le parole di Abate nella presentazione alla gara di domani contro l'Udinese. Il tecnico granata ha chiesto aggressività e concretezza ai suoi uomini, mentre sulla scelta della formazione iniziale dà qualche indizio: "considera il doppio centravanti un’opzione sempre più concreta. Il passaggio al 3-5-2 prende quota, con Vlasic da mezzala e due punte davanti: Simeone è sicuro del posto, Adams è favorito su Kulenovic per affiancarlo". In ogni caso l'obiettivo del Toro è quello di trasformare il possesso palla in vere occasioni da gol. "L’ultimo terzo di campo è l’aspetto da migliorare, ci abbiamo lavorato tanto. Ci vogliono rabbia e voglia di aggredire gli spazi, essere più offensivi", ha detto lo stesso Abate. "Il Toro - conclude Corriere Torino - deve cambiare passo, soprattutto all’olimpico, dove non ha ancora vinto in Serie A"
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino
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