L'edizione odierna di Corriere Torino analizza le parole di Abate nella presentazione alla gara di domani contro l'Udinese. Il tecnico granata ha chiesto aggressività e concretezza ai suoi uomini, mentre sulla scelta della formazione iniziale dà qualche indizio: "considera il doppio centravanti un’opzione sempre più concreta. Il passaggio al 3-5-2 prende quota, con Vlasic da mezzala e due punte davanti: Simeone è sicuro del posto, Adams è favorito su Kulenovic per affiancarlo". In ogni caso l'obiettivo del Toro è quello di trasformare il possesso palla in vere occasioni da gol. "L’ultimo terzo di campo è l’aspetto da migliorare, ci abbiamo lavorato tanto. Ci vogliono rabbia e voglia di aggredire gli spazi, essere più offensivi", ha detto lo stesso Abate. "Il Toro - conclude Corriere Torino - deve cambiare passo, soprattutto all’olimpico, dove non ha ancora vinto in Serie A"

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