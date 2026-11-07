"Niente processi, ma nemmeno altri passi falsi". Così apre l'edizione odierna di Corriere Torino a poche ore dal calcio d'inizio del match tra Torino e Lecce. L'obiettivo è archiviare in fretta le sconfitte contro Como e Frosinone per chiudere al meglio prima della sosta, e Abate lo sa bene. "La sfida contro i salentini, reduci da tre ko consecutivi, è una sorta di spartiacque per il presente e per il futuro prossimo dei granata". Il tecnico granata ha dunque chiesto maturità e attenzione nell'arco di tutti i novanta minuti. Le scelte di formazione vedono un blocco confermato davanti a Perri, con Coco, Ismajli e Comuzzo. "L’emergenza sulle corsie è rientrata. Belghali e Cacciamani hanno recuperato: il belga è destinato a riprendersi la corsia destra, mentre per il giovane azzurro bisognerà valutare quanti minuti abbia nelle gambe". Ancora assenti invece Fortini e Rodriguez, mentre Mandragora potrebbe tornare a disposizione. In mezzo l'unico certo del posto è Fitz-Jim, che dovrebbe essere affiancato da Vlasic e uno tra Ilkhan e Bragança. "Davanti - conclude Corriere Torino- spazio ancora alla coppia Adams-Simeone, con lo scozzese chiamato a dare continuità al suo buon avvio di stagione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino