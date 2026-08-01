Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
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"Abate testa lo scozzese a Barnley". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con il prossimo impegno in amichevole del Torino di Abate. Dopo la fine del periodo in ritiro a Pinzolo, il Toro affronterà un nuovo test pre stagionale: "Oggi il Toro volerà in Inghilterra dove domani (ore 16 italiane) affronterà il Burnley, retrocesso dalla Premier alla Championship. Al Turf Moor il tecnico Abate valuterà a che punto è la crescita della squadra contro un avversario più intenso e fisico rispetto a quelli affrontati finora". Tra gli osservati speciali c'è soprattutto Che Adams: "Chiamato a interpretare un ruolo nuovo nel 3-4-2-1 granata, lo scozzese agisce ora sulla trequarti, alle spalle del centravanti. Più rifinitore che finalizzatore". Rientrato dopo l'esperienza negativa la Mondiale, le prossime settimane saranno importanti per capire il futuro dell'ex Southampton con la casacca granata: "Oggi le possibilità di una permanenza sembrano aumentate, ma il contratto in scadenza nel 2027 impone una scelta: rinnovo oppure cessione, considerando che il trentenne scozzese arrivò nel 2024 a parametro zero e garantirebbe una plusvalenza".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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