"Abate testa lo scoz­zese a Barn­ley". L’edizione odierna del Corriere Torino, dorso locale del Corriere della Sera, si apre con il prossimo impegno in amichevole del Torino di Abate. Dopo la fine del periodo in ritiro a Pinzolo, il Toro affronterà un nuovo test pre stagionale: "Oggi il Toro volerà in Inghil­terra dove domani (ore 16 ita­liane) affron­terà il Burn­ley, retro­cesso dalla Pre­mier alla Cham­pion­ship. Al Turf Moor il tec­nico Abate valu­terà a che punto è la cre­scita della squa­dra con­tro un avver­sa­rio più intenso e fisico rispetto a quelli affron­tati finora". Tra gli osservati speciali c'è soprattutto Che Adams: "Chia­mato a inter­pre­tare un ruolo nuovo nel 3-4-2-1 gra­nata, lo scoz­zese agi­sce ora sulla tre­quarti, alle spalle del cen­tra­vanti. Più rifi­nitore che fina­liz­za­tore". Rientrato dopo l'esperienza negativa la Mondiale, le prossime settimane saranno importanti per capire il futuro dell'ex Southampton con la casacca granata: "Oggi le pos­si­bi­lità di una per­ma­nenza sem­brano aumen­tate, ma il con­tratto in sca­denza nel 2027 impone una scelta: rin­novo oppure ces­sione, con­si­de­rando che il tren­tenne scoz­zese arrivò nel 2024 a para­me­tro zero e garan­ti­rebbe una plu­sva­lenza".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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