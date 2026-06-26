Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Sulle colonne del Corriere Torino si parla del rinnovo di Ruggero Ludergnani. Nonostante l'ultima difficile stagione della Primavera granata, il Torino ha voluto confermare la fiducia nel responsabile delle giovanili granata, che in cinque annate a Torino ha profuso impegno e perseveranza nel proprio lavoro da dirigente. Un operato che ha portato anche a ottimi risultati. Ne è una prova la vittoria del doppio scudetto (Under 17 e Under 18) dello scorso anno. Così argomenta l'edizione torinese del quotidiano: "Sotto la sua gestione sono arrivati diversi risultati di rilievo: su tutti i titoli nazionali conquistati da Under 17 e Under 18, che in questa stagione hanno giocato con lo scudetto sul petto. Ludergnani ha inoltre contribuito alla valorizzazione di numerosi talenti lanciati in prima squadra come Gvidas Gineitis, Alieu Njie e Alessio Cacciamani".
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Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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