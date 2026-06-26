Sulle colonne del Corriere Torino si parla del rinnovo di Ruggero Ludergnani. Nonostante l'ultima difficile stagione della Primavera granata, il Torino ha voluto confermare la fiducia nel responsabile delle giovanili granata, che in cinque annate a Torino ha profuso impegno e perseveranza nel proprio lavoro da dirigente. Un operato che ha portato anche a ottimi risultati. Ne è una prova la vittoria del doppio scudetto (Under 17 e Under 18) dello scorso anno. Così argomenta l'edizione torinese del quotidiano: "Sotto la sua gestione sono arri­vati diversi risul­tati di rilievo: su tutti i titoli nazio­nali con­qui­stati da Under 17 e Under 18, che in que­sta sta­gione hanno gio­cato con lo scu­detto sul petto. Luder­gnani ha inol­tre con­tri­buito alla valo­riz­za­zione di nume­rosi talenti lan­ciati in prima squa­dra come Gvi­das Ginei­tis, Alieu Njie e Ales­sio Cac­cia­mani".

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.