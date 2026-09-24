L'edizione odierna di Corriere Torino effettua un aggiornamento sulle condizioni di Pietro Pellegri. L'attaccante, tornato al Toro dopo il prestito biennale all'Empoli, non è ancora mai sceso in campo in questa stagione, né in amichevole né in gare ufficiali. "Pellegri è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ieri al Filadelfia. Oggi o domani conta di rientrare a tempo pieno con i compagni. Un’ottima notizia per l’attaccante 25enne, reduce da due rotture del legamento crociato". Pellegri ha subito l'operazione al ginocchio destro a gennaio, mentre quella al sinistro risaliva a dicembre 2024. Ora Pellegri può tornare anche a vestire il granata a più di due anni dall'ultima volta. "La sosta - conclude Corriere Torino - può dunque consegnare un attaccante in più ad Abate, che medita di passare alla doppia punta".

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