Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino

Federico Marchesi
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Serie A, ma quanto giocano gli italiani? (VIDEO)

Sulle colonne del Corriere Torino oggi c'è un focus dedicato ad Alessio Cacciamani. L'esterno di Jesi non è stato convocato dalle selezioni azzurre ed è rimasto a Torino agli ordini di Ignazio Abate: "Una sor­presa, con­si­de­rato l’avvio del suo primo cam­pio­nato di Serie A, ma forse anche un sem­plice rin­vio: troppo pre­sto per entrare nel gruppo allar­gato della Nazio­nale mag­giore di Man­cini, che ha con­vo­cato 34 gio­ca­tori, com­presi 9 esor­dienti e il rien­trante Man­dra­gora" - scrive il quotidiano del gruppo RCS. Il giornale poi continua: "Più sor­pren­dente, sta­volta, è non tro­varlo nell’under 21, che ha con­vo­cato tre suoi com­pa­gni gra­nata: Comuzzo, For­tini e Mascardi". Senza dimenticare che, per un fatto di età il classe 2007 poteva essere convocato anche dall'Under 20 azzurra. Con il tecnico ex Juve Stabia, Cacciamani è stato utilizzato prevalentemente come esterno sinistro nel 3-5-1-1, ma Abate potrebbe riproporlo anche in un modulo diverso: "Il 4-4-2 più offen­sivo visto nella ripresa di Bolo­gna può esal­tarne mag­gior­mente le carat­te­ri­sti­che: con le spalle coperte da un ter­zino, Cac­cia­mani ha più campo per sca­te­nare i suoi cavalli, pun­tare l’uomo e met­tere cross per la dop­pia punta".

Corriere Torino rassegna

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.

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