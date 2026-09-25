Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
Serie A, ma quanto giocano gli italiani? (VIDEO)
Sulle colonne del Corriere Torino oggi c'è un focus dedicato ad Alessio Cacciamani. L'esterno di Jesi non è stato convocato dalle selezioni azzurre ed è rimasto a Torino agli ordini di Ignazio Abate: "Una sorpresa, considerato l’avvio del suo primo campionato di Serie A, ma forse anche un semplice rinvio: troppo presto per entrare nel gruppo allargato della Nazionale maggiore di Mancini, che ha convocato 34 giocatori, compresi 9 esordienti e il rientrante Mandragora" - scrive il quotidiano del gruppo RCS. Il giornale poi continua: "Più sorprendente, stavolta, è non trovarlo nell’under 21, che ha convocato tre suoi compagni granata: Comuzzo, Fortini e Mascardi". Senza dimenticare che, per un fatto di età il classe 2007 poteva essere convocato anche dall'Under 20 azzurra. Con il tecnico ex Juve Stabia, Cacciamani è stato utilizzato prevalentemente come esterno sinistro nel 3-5-1-1, ma Abate potrebbe riproporlo anche in un modulo diverso: "Il 4-4-2 più offensivo visto nella ripresa di Bologna può esaltarne maggiormente le caratteristiche: con le spalle coperte da un terzino, Cacciamani ha più campo per scatenare i suoi cavalli, puntare l’uomo e mettere cross per la doppia punta".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA