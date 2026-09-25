Tra le pagine dell'edizione odierna Tuttosport è presente un articolo legato ad un obiettivo di mercato dei granata. Il Toro è interessato a Daniel Mikolajewski, attaccante in prestito al Lucerna e di proprietà del Parma. Il giocatore si sta mettendo in luce in Svizzera ed è stato autore di 4 gol e 3 assist in 7 match con il club elvetico. Così scrive il quotidiano sportivo torinese: "A spiccare è sicuramente la tripletta messa a segno al Grasshoppers prima della pausa per le Nazionali anche se il gol era stato il biglietto da visita già al suo arrivo, perché Mikolajewski il 9 agosto - terza di campionato - aveva bagnato così il debutto con gli svizzeri, appena arrivato dal Parma". L'attaccante aveva già stupito l'anno scorso nelle giovanili dei ducali, con 20 reti in 29 presenze: "L'incidenza del polacco in una prima squadra non stupisce chi ne ha apprezzato le qualità nel campionato Primavera". Ma non solo gol per Mikolajewski: "E' un centravanti moderno: segna tanto ma gioca anche per la squadra, come dimostrano i tanti assist". Su di lui ci sono anche Genk, Bruges e Bologna e il prezzo è già lievitato, come riporta il giornale: "Il rendimento delle ultime settimane ha già fatto crescere il valore del suo cartellino - si parla di 8-10 milioni - e oltretutto la vetrina gli ha consentito di essere ancora una volta tra i convocati dell'Under 21 di Jerzy Brzeczek".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.