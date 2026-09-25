Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha reso noti i 23 giocatori convocati per la partita che si disputerà oggi venerdì 25 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri che si troveranno davanti subito una temibile avversaria come il Belgio. Fa parte della lista il neo acquisto del Torino Rolando Mandragora, che, in virtù delle sue buone prestazioni con la casacca granata si è guadagnato prima la chiamata dell'allenatore ex Inter per i prossimi impegni della Nazionale maggiore e in seguito la convocazione per il match. L'ex Fiorentina non rientra nella probabile formazione della sfida, ma è pronto a dare il suo contributo e a provare a replicare quanto messo in campo all'ombra della Mole fin qui nella gara che segnerà l'esordio dell'Italia nella nuova edizione della Nations League. Escluso dai convocati invece l'ex Toro Samuele Ricci, ora al Como.