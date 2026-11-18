Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità sul Corriere Torino
90 secondi: "Petrachi scalda i motori per gennaio. Chi uscirà?"
L'edizione odierna del Corriere Torino tratta delle dichiarazioni di Gianluca Petrachi a Sky Sport relative al momento del Toro. Dopo un solo punto nelle ultime tre gare, il ds granata ha dichiarato di attendersi di più dal Torino, come riporta il quotidiano: "Il direttore sportivo del Toro, intervistato da Sky Sport, vede una squadra che «ha imboccato la strada giusta», ma che ancora fatica a percorrerla con continuità. «Siamo un po’ altalenanti: a volte diamo la sensazione di aver svoltato, poi facciamo dei piccoli passi indietro come è successo nelle ultime settimane»". Petrachi vuole una squadra coraggiosa anche al Maradona, dove sabato il Toro affronterà in trasferta il Napoli e ha le idee chiare in ottica mercato invernale: "Petrachi ha una doppia missione, tra entrate e uscite: «Inserire qualche elemento funzionale e dare la possibilità di giocare altrove a chi ha sin qui trovato meno spazio, anche per via del modulo»". Il direttore sportivo nato a Lecce desidera che il Torino continui a crescere, anche in termini di identità, con il giornale che riporta: "«Aspettiamo ancora qualche risposta da alcuni giocatori che stanno mordendo il freno e da cui mi aspetto qualcosa in più», avverte il direttore sportivo".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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