L'edizione odierna del Corriere Torino tratta delle dichiarazioni di Gianluca Petrachi a Sky Sport relative al momento del Toro. Dopo un solo punto nelle ultime tre gare, il ds granata ha dichiarato di attendersi di più dal Torino, come riporta il quotidiano: "Il diret­tore spor­tivo del Toro, inter­vi­stato da Sky Sport, vede una squa­dra che «ha imboc­cato la strada giu­sta», ma che ancora fatica a per­cor­rerla con con­ti­nuità. «Siamo un po’ alta­le­nanti: a volte diamo la sen­sa­zione di aver svol­tato, poi fac­ciamo dei pic­coli passi indie­tro come è suc­cesso nelle ultime set­ti­mane»". Petrachi vuole una squadra coraggiosa anche al Maradona, dove sabato il Toro affronterà in trasferta il Napoli e ha le idee chiare in ottica mercato invernale: "Petra­chi ha una dop­pia mis­sione, tra entrate e uscite: «Inse­rire qual­che ele­mento fun­zio­nale e dare la pos­si­bi­lità di gio­care altrove a chi ha sin qui tro­vato meno spa­zio, anche per via del modulo»". Il direttore sportivo nato a Lecce desidera che il Torino continui a crescere, anche in termini di identità, con il giornale che riporta: "«Aspet­tiamo ancora qual­che rispo­sta da alcuni gio­ca­tori che stanno mor­dendo il freno e da cui mi aspetto qual­cosa in più», avverte il diret­tore spor­tivo".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.