Corriere Torino: "Problemi di campo contro il Lecce, ma nessuna sanzione"

Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola
Svolta epocale, da qui cambia tutto per lo stadio...
Fuori dall'ambiente granata, di Torino-Lecce si è parlato forse più per quello che è successo prima della partita che durante. La gara è iniziata con un quarto d'ora di ritardo per problemi su una delle due linee di fondo campo. Tuttavia, al Torino non è arrivata nessuna multa. "Diverso il trattamento riservato a Como, Fiorentina, Juventus e Lazio, multate dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per ritardi di 2-4 minuti nell’avvio del primo o del secondo tempo" scrive il Corriere Torino, che commenta dicendo: "La mancata sanzione suona come un’implicita ammissione di non responsabilità del club granata".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA