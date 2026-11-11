Corriere Torino: "Problemi di campo contro il Lecce, ma nessuna sanzione"

Fuori dall'ambiente granata, di Torino-Lecce si è parlato forse più per quello che è successo prima della partita che durante. La gara è iniziata con un quarto d'ora di ritardo per problemi su una delle due linee di fondo campo. Tuttavia, al Torino non è arrivata nessuna multa. "Diverso il trat­ta­mento riser­vato a Como, Fio­ren­tina, Juven­tus e Lazio, mul­tate dal giu­dice spor­tivo Gerardo Mastran­drea per ritardi di 2-4 minuti nell’avvio del primo o del secondo tempo" scrive il Corriere Torino, che commenta dicendo: "La man­cata san­zione suona come un’impli­cita ammis­sione di non respon­sa­bi­lità del club gra­nata".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.