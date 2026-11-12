Corriere Torino: "Casadei, al Fila per diventare uomini"

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"Il Toro sfrutta la sosta per mettere su muscoli. Quelli di Cesare Casadei e Pietro Pellegri". Su questi due giocatori del Torino si concentra l'edizione uscita oggi del Corriere Torino, che sull'ex Chelsea scrive: "Casadei prima della pausa ha mandato dei segnali incoraggianti. Nel finale di Toro-Lecce ha giocato con personalità, meritandosi i complimenti dell’allenatore. 'Cesare e Ilkhan sono entrati molto bene in campo'. Una carota dopo i tanti bastoni: nelle scorse settimane Abate aveva spronato il centrocampista a fare di più, chiedendogli di lasciarsi alle spalle certi atteggiamenti 'da ragazzino' per diventare 'più adulto'". Ora l'obiettivo è stupire il tecnico e prendersi davvero, una volta per tutte, il Torino.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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