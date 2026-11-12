Corriere Torino: "Casadei, al Fila per diventare uomini"

"Il Toro sfrutta la sosta per met­tere su muscoli. Quelli di Cesare Casa­dei e Pie­tro Pel­le­gri". Su questi due giocatori del Torino si concentra l'edizione uscita oggi del Corriere Torino, che sull'ex Chelsea scrive: "Casa­dei prima della pausa ha man­dato dei segnali inco­rag­gianti. Nel finale di Toro­-Lecce ha gio­cato con per­so­na­lità, meri­tan­dosi i com­pli­menti dell’alle­na­tore. 'Cesare e Ilkhan sono entrati molto bene in campo'. Una carota dopo i tanti bastoni: nelle scorse set­ti­mane Abate aveva spro­nato il cen­tro­cam­pi­sta a fare di più, chie­den­do­gli di lasciarsi alle spalle certi atteg­gia­menti 'da ragaz­zino' per diven­tare 'più adulto'". Ora l'obiettivo è stupire il tecnico e prendersi davvero, una volta per tutte, il Torino.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.