"Quando capita l’occa­sione biso­gna but­tarla den­tro ed essere più cinici" queste sono le parole di Ignazio Abate riprese sulle pagine del Corriere Torino che, in merito all'incontro di ieri, scrive: "Un 2-0 bugiardo con­tro la Roma capo­li­sta. Al cospetto di una squa­dra lan­cia­tis­sima il Toro non sfi­gura affatto, anzi. È una leg­ge­rezza nella costru­zione dal basso a por­tare al van­tag­gio fir­mato Malen al 40’". Ieri per il Torino è arrivata la terza sconfitta in quattro partite, e nonostante il livello dell'avversario i tifosi speravano di essere più in alto a questo punto di campionato. La gara di ieri ha portato inevitabilmente rammarico, sia per le occasioni concesse, sia per quelle non sfruttate. C'è però una nota positiva: l'ingresso in partita di Daniel Bragança.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.