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Torino-Roma 0-2: il commento del match dei granata (VIDEO)
"Quando capita l’occasione bisogna buttarla dentro ed essere più cinici" queste sono le parole di Ignazio Abate riprese sulle pagine del Corriere Torino che, in merito all'incontro di ieri, scrive: "Un 2-0 bugiardo contro la Roma capolista. Al cospetto di una squadra lanciatissima il Toro non sfigura affatto, anzi. È una leggerezza nella costruzione dal basso a portare al vantaggio firmato Malen al 40’". Ieri per il Torino è arrivata la terza sconfitta in quattro partite, e nonostante il livello dell'avversario i tifosi speravano di essere più in alto a questo punto di campionato. La gara di ieri ha portato inevitabilmente rammarico, sia per le occasioni concesse, sia per quelle non sfruttate. C'è però una nota positiva: l'ingresso in partita di Daniel Bragança.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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