Spazio alla conferenza stampa di Duvan Zapata sul Corriere Torino, che tratteggia anche i temi principali della giornata che accompagna il Toro all'amichevole contro il Pinzolo Valrendena. "Conterranno le risposte della squadra granata dopo la prima settimana di lavoro in ritiro. Il tecnico campano vuole intravedere i primi scampoli di quel «calcio propositivo e aggressivo» indicato come il principio guida fin dal giorno della presentazione".

Sugli spalti non saranno presenti i tifosi granata provenienti dal Piemonte. Il Toro dovrebbe disporsi con un 3-4-2-1. Paleari è in vantaggio, ma potrebbe esserci spazio anche per la new entry Mascardi. In difesa Ismajli guiderà il reparto, affiancato da Coco e Biraghi sul centrosinistra, con Pellini e Carrascosa pronti a subentrare. Sugli esterni agiranno Dembele e Cacciamani, mentre in mezzo al campo la coppia sarà composta da Ilic e Ilkhan, con Gineitis alle loro spalle nelle gerarchie. Casadei e Oristanio saranno impiegati sulla trequarti, a sostegno del "Cholito" Simeone.

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