Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
90 secondi: "Rodriguez che si fa? Abate, studia sorprese per la Lazio..."
"Il Toro ha frenato dopo aver infilato tre vittorie consecutive: un solo punto nelle ultime quattro partite e la necessità di ritrovare alla svelta la strada". Così scrive l'edizione odierna di Corriere Torino, nei confronti di un Toro che oggi affronterà la Lazio capolista alle 18 davanti ai propri tifosi. Abate ieri ha preparato la partita sotto gli occhi di Cairo, passato al Filadelfia per osservare l'allenamento. La richiesta del tecnico granata in conferenza è stata: "Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, me compreso". Abate ritroverà dall'altra parte Gennaro Gattuso, che è stato prima compagno di squadra poi suo allenatore al Milan e definito: "Un fratello maggiore". Il Toro dovrebbe presentarsi con la difesa composta da Comert, Coco e Comuzzo, complice l'assenza di un infortunato Ismajli. A centrocampo, secondo il quotidiano, i favoriti sono Vlasic, Mandragora e Gineitis, con ai lati Cacciamani e Fortini. Mentre davanti toccherà alla coppia Simeone-Adams. "Il Toro - chiude Corriere Torino - cerca una scintilla per riaccendere la stagione".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino
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