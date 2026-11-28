"Il Toro ha fre­nato dopo aver infi­lato tre vit­to­rie con­se­cu­tive: un solo punto nelle ultime quat­tro par­tite e la neces­sità di ritro­vare alla svelta la strada". Così scrive l'edizione odierna di Corriere Torino, nei confronti di un Toro che oggi affronterà la Lazio capolista alle 18 davanti ai propri tifosi. Abate ieri ha preparato la partita sotto gli occhi di Cairo, passato al Filadelfia per osservare l'allenamento. La richiesta del tecnico granata in conferenza è stata: "Tutti dob­biamo dare qual­cosa in più, me com­preso". Abate ritroverà dall'altra parte Gennaro Gattuso, che è stato prima compagno di squadra poi suo allenatore al Milan e definito: "Un fratello maggiore". Il Toro dovrebbe presentarsi con la difesa composta da Comert, Coco e Comuzzo, complice l'assenza di un infortunato Ismajli. A centrocampo, secondo il quotidiano, i favoriti sono Vlasic, Mandragora e Gineitis, con ai lati Cacciamani e Fortini. Mentre davanti toccherà alla coppia Simeone-Adams. "Il Toro - chiude Corriere Torino - cerca una scin­tilla per riac­cen­dere la sta­gione".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Corriere Torino