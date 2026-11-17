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Cairo a vita in società con un fondo americano? (VIDEO)
La pausa nazionali porta preoccupazioni ad Abate e all'ambiente Toro. Belghali tira un sospiro di sollievo, a quanto pare l'infortunio rimediato con l'Algeria non era niente di grave. Invece, sembra che Vlasic non potrà esserci per la sfida con il Napoli: "Ieri al Filadelfia il croato non sembrava particolarmente pessimista: oggi lo staff medico valuterà il problema sottoponendo Vlasic a nuovi esami. L’alternativa al numero 10 è Casadei, in vantaggio su Oristanio" scrive il Corriere Torino. Intanto per il prossimo incontro è tornato Mandragora.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.
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