La pausa nazionali porta preoccupazioni ad Abate e all'ambiente Toro. Belghali tira un sospiro di sollievo, a quanto pare l'infortunio rimediato con l'Algeria non era niente di grave. Invece, sembra che Vlasic non potrà esserci per la sfida con il Napoli: "Ieri al Fila­del­fia il croato non sem­brava par­ti­co­lar­mente pes­si­mi­sta: oggi lo staff medico valu­terà il pro­blema sot­to­po­nendo Vla­sic a nuovi esami. L’alter­na­tiva al numero 10 è Casa­dei, in van­tag­gio su Ori­sta­nio" scrive il Corriere Torino. Intanto per il prossimo incontro è tornato Mandragora.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino.