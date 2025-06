Dal vivaio scudettato a Volpato e il portiere: i temi granata sui quotidiani

Gioia grande, grandissima per il Torino dei giovanissimi. Una vera e propria impresa dell'U17, che vince al Benito Stirpe lo scudetto di categoria contro il Milan e lo fa alla lotteria dei calci di rigore dopo lo 0-0 dei minuti regolamentari più supplementari. La Gazzetta dello Sport e Corriere Torino celebrano la vittoria dei granata, chiaro segnale di come il settore giovanile funzioni bene e anche il presidente Urbano Cairo ha celebrato l'impresa. Come sottolinea Corriere Torino, è un risultato prestigioso, che mancava da tanti anni: "Toccherà aggiungere una mensola alla bacheca del Filadelfia, perché il Toro Under 17 ha bissato lo scudetto conquistato la scorsa settimana dall’Under 18. La vittoria per 5-3 ai calci di rigore sul Milan (dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), nella finale allo Stirpe di Frosinone, consegna un titolo che al Toro mancava addirittura dal 1979- 80, quando la categoria non si chiamava Under 17 ma Allievi Nazionali".

Dal vivaio al mercato, con tanti nomi che stanno girando in ottica granata. Tra questi c'è sicuramente Cristian Volpato, fantasista scuola Roma ora al Sassuolo. Con i neroverdi ha ottenuto la promozione in massima serie. Nome che avrebbe trovato il gradimento di mister Baroni, come riferisce Tuttosport. Ma grande attenzione, sempre secondo il quotidiano, sarà anche nel reparto del terzino e da questo punto di vista continua a piacere Tchatchoua. "Vietato sbagliare l'acquisto del terzino destro: rispetto ad un anno fa, quando quasi da un giorno all'altro si era trovato costretto a intervenire sul mercato (con il campionato già iniziato) pre trovare un sostituto a Raoul Bellanova, ora Davide vagnati ha più tempo a disposizione per trovare il calciatore giusto nel ruolo di quarto di difesa".La Stampa invece sente il parere di un grande ex numero 1 granata, Stefano Sorrentino. L'estremo difensore si esprime in ottica del possibile erede di Vanja, che piace molto al Napoli: "Il primo è Caprile. L’ho visto crescere e lo seguo sempre. Ha delle grandi doti, sono convinto che presto sbarcherà in Nazionale. IlTorino farebbe un grande colpo ad ingaggiarlo. Falcone, ha qualche anno in più che gli garantisce la giusta maturità per una sfida così importante. E poi Baroni lo conosce già".