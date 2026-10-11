L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle parole rilasciate ieri in conferenza da Abate in vista del match contro l'Udinese. "Le parole chiave da ricercare in mezzo a un sabato pomeriggio bagnato da un fiume di concetti sono essenzialmente tre: l’aggressività, la concretezza e il veleno". Finalmente domani comincia il vero campionato del Toro, dopo tre settimane che gli hanno permesso di lavorare e ordinare le idee. Il tecnico ha chiesto ai suoi energia sul piano caratteriale e atletico, mentre sul piano tattico: "Abate fa molta pretattica: sarà ancora Toro con il 3-5-1-1 o passerà al 3-5-2 o al 4-3-1-2? Non si sbilancia, una cosa in più la aggiunge: con tutti i cinque attaccanti recuperati, un Toro a due punte è una prospettiva realistica". Una cosa è certa, sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Toro, a parte la pubalgia di Fortini, adesso ha una rosa al completo.

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