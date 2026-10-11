Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità
La chiave dell’arrivo di Daniel Bragança al Torino (VIDEO)
L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle parole rilasciate ieri in conferenza da Abate in vista del match contro l'Udinese. "Le parole chiave da ricercare in mezzo a un sabato pomeriggio bagnato da un fiume di concetti sono essenzialmente tre: l’aggressività, la concretezza e il veleno". Finalmente domani comincia il vero campionato del Toro, dopo tre settimane che gli hanno permesso di lavorare e ordinare le idee. Il tecnico ha chiesto ai suoi energia sul piano caratteriale e atletico, mentre sul piano tattico: "Abate fa molta pretattica: sarà ancora Toro con il 3-5-1-1 o passerà al 3-5-2 o al 4-3-1-2? Non si sbilancia, una cosa in più la aggiunge: con tutti i cinque attaccanti recuperati, un Toro a due punte è una prospettiva realistica". Una cosa è certa, sottolinea La Gazzetta dello Sport, il Toro, a parte la pubalgia di Fortini, adesso ha una rosa al completo.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport
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