L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport presenta la gara che il Toro dovrà affrontare domani alle 15, sul campo del Frosinone. "Giovedì sera tutta la squadra si è seduta sul divano e, davanti alla televisione, ha assistito alla travolgente vittoria del Frosinone sul Lecce". Abate, dunque, sa che squadra troverà di fronte ai suoi ragazzi e ha spiegato in conferenza stampa: "Per affrontarli servirà grandissima umiltà: ci sarà da soffrire, ma lo dobbiamo fare con l’ambizione di poter far soffrire anche loro". Oggi il tecnico condurrà la classica rifinitura di rito, poi il Toro partirà in direzione Lazio. "La creatura di Abate - scrive La Gazzetta dello Sport - è nel pieno di un percorso nel quale dovrà imparare ad incastrare il bel gioco, la solidità difensiva e i risultati. Prima dell’inciampo casalingo con il Como erano arrivate tre vittorie consecutive, a significare che è sulla strada giusta". Intanto il tecnico dovrà ancora fare a meno del suo leader Mandragora, mentre Cacciamani si è infortunato alla spalla negli ultimi giorni e va verso il forfait.

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