La Gazzetta dello Sport: "Abate lancia Vlasic, Gilardino sceglie Bernabe"

Vlasic è partito dalla panchina contro l'Udinese, ma nonostante questo (o forse proprio per questo) una volta entrato ha disputato la prova migliore di queste prime sei giornate di campionato. Oggi si gioca la settima e, come scrive La Stampa. Abate spera che continui sulla strada intrapresa contro l'Udinese: "Sta­sera al Tar­dini, Abate chie­derà a Nikola esat­ta­mente que­sto: pren­dere il comando dell’attacco, sfrut­tare le sue carat­te­ri­sti­che per creare cal­cio, con­fer­man­dosi quel lea­der tec­nico che è stato nelle ultime due sta­gioni in gra­nata". Gilardino invece si prepara al debutto: a Bernabe il compito, se vogliamo specchio di quello di Vlasic, di prendere per mano la squadra.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.