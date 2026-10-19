La Gazzetta dello Sport: "Abate lancia Vlasic, Gilardino sceglie Bernabe"

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I precedenti di Parma-Torino (VIDEO)
Vlasic è partito dalla panchina contro l'Udinese, ma nonostante questo (o forse proprio per questo) una volta entrato ha disputato la prova migliore di queste prime sei giornate di campionato. Oggi si gioca la settima e, come scrive La Stampa. Abate spera che continui sulla strada intrapresa contro l'Udinese: "Stasera al Tardini, Abate chiederà a Nikola esattamente questo: prendere il comando dell’attacco, sfruttare le sue caratteristiche per creare calcio, confermandosi quel leader tecnico che è stato nelle ultime due stagioni in granata". Gilardino invece si prepara al debutto: a Bernabe il compito, se vogliamo specchio di quello di Vlasic, di prendere per mano la squadra.
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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