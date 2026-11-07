L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra sulle scelte e sulle richieste di Abate in vista del match contro il Lecce. Il tecnico granata in conferenza stampa ha abbandonato la pretattica, rivelando la titolarità di Fitz-Jim. "Non è un passaggio banale, è una leva anche psicologica azionata da questo allenatore che, tra qualche ora, vuole ritrovare un Toro affamato e determinato", scrive La Gazzetta dello Sport. Il Toro deve ritrovare quella crescita cominciata nella prime gare dopo la sosta di settembre e lo deve fare proprio prima che cominci un'altra pausa. "Di questi tempi, riscatto fa rima con vittoria. Il Toro inseguirà il bottino pieno contro Di Francesco senza, affatto, dimenticare il percorso e quanto costruito finora. La strada tracciata da Abate - afferma La Gazzetta dello Sport - è quella della volontà, del gioco e dello spirito da Toro".

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