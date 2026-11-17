Il Torino deve sfruttare la sosta per correggere il tiro, dopo i risultati non sempre positivi delle ultime gare. La classifica lo vede undicesimo, posto a cui ormai è più che abituato, ma l'obiettivo di Abate è per lo meno riportare un po' di entusiasmo in piazza. E uno dei giocatori che può dare una mano è Daniel Bragança, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Una sosta per riac­cen­dersi e tor­nare a illu­mi­nare il Torino. Daniel Bra­ga­nça sta vivendo que­sta seconda pausa di cam­pio­nato con lo stesso spi­rito che l’aveva ani­mato un mese e mezzo fa, quando le tre set­ti­mane di lavoro con­ti­nuato al Fila­del­fia gli per­mi­sero di entrare a fondo nel cal­cio ita­liano e nelle idee di Igna­zio Abate" che in seguito sottolinea: "Il cen­tro­cam­pi­sta por­to­ghese ha por­tato in gra­nata qual­cosa che man­cava. La sua crea­ti­vità, la capa­cità di leg­gere i movi­menti in campo e di anti­ci­pare - o ritar­dare - i gesti per ren­derli più effi­caci, la puli­zia del suo tocco e l’abi­lità negli spazi stretti sono emersi quasi subito".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.