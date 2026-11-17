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Il Torino deve sfruttare la sosta per correggere il tiro, dopo i risultati non sempre positivi delle ultime gare. La classifica lo vede undicesimo, posto a cui ormai è più che abituato, ma l'obiettivo di Abate è per lo meno riportare un po' di entusiasmo in piazza. E uno dei giocatori che può dare una mano è Daniel Bragança, come racconta La Gazzetta dello Sport: "Una sosta per riaccendersi e tornare a illuminare il Torino. Daniel Bragança sta vivendo questa seconda pausa di campionato con lo stesso spirito che l’aveva animato un mese e mezzo fa, quando le tre settimane di lavoro continuato al Filadelfia gli permisero di entrare a fondo nel calcio italiano e nelle idee di Ignazio Abate" che in seguito sottolinea: "Il centrocampista portoghese ha portato in granata qualcosa che mancava. La sua creatività, la capacità di leggere i movimenti in campo e di anticipare - o ritardare - i gesti per renderli più efficaci, la pulizia del suo tocco e l’abilità negli spazi stretti sono emersi quasi subito".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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