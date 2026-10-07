La Gazzetta dello Sport, Bragança: "Qui grazie a Israel"

"A ven­ti­sette anni, per la prima volta, Daniel ha fatto le vali­gie e ha lasciato il Por­to­gallo per tra­sfe­rirsi al Fila­del­fia. È sbar­cato a Torino l’ultimo giorno del mer­cato estivo, la sosta è stata pre­ziosa per alli­nearsi dal punto di vista atle­tico alla con­di­zione dei com­pa­gni. Ha fatto in tempo a fir­mare tre pre­senze in Serie A, tra cui il bril­lante impatto nella vit­to­ria di Firenze e un secondo tempo da applausi nella sfida casa­linga con­tro la Roma" sono queste le parole che La Gazzetta dello Sport dedica a Daniel Bragança, che ha raccontato il suo approdo nel capoluogo piemontese: "Prima ancora di arri­vare qui sapevo che il Toro era una squa­dra molto com­pe­ti­tiva in Serie A: nei giorni pre­ce­denti alla firma, ne avevo par­lato con Franco Israel per infor­marmi. Mi ha detto cose molto buone".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.