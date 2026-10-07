Toro News

La Gazzetta dello Sport, Bragança: "Qui grazie a Israel"

La Gazzetta dello Sport, Bragança: "Qui grazie a Israel"

Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola

Andrea Croveri
Copertina video su conseguenze scontri pre Derby della Mole

Scontri del Derby della Mole, la Digos presenta il conto (VIDEO)

"A ven­ti­sette anni, per la prima volta, Daniel ha fatto le vali­gie e ha lasciato il Por­to­gallo per tra­sfe­rirsi al Fila­del­fia. È sbar­cato a Torino l’ultimo giorno del mer­cato estivo, la sosta è stata pre­ziosa per alli­nearsi dal punto di vista atle­tico alla con­di­zione dei com­pa­gni. Ha fatto in tempo a fir­mare tre pre­senze in Serie A, tra cui il bril­lante impatto nella vit­to­ria di Firenze e un secondo tempo da applausi nella sfida casa­linga con­tro la Roma" sono queste le parole che La Gazzetta dello Sport dedica a Daniel Bragança, che ha raccontato il suo approdo nel capoluogo piemontese: "Prima ancora di arri­vare qui sapevo che il Toro era una squa­dra molto com­pe­ti­tiva in Serie A: nei giorni pre­ce­denti alla firma, ne avevo par­lato con Franco Israel per infor­marmi. Mi ha detto cose molto buone".

La Gazzetta dello Sport

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti