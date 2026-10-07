La Gazzetta dello Sport, Bragança: "Qui grazie a Israel"

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"A ventisette anni, per la prima volta, Daniel ha fatto le valigie e ha lasciato il Portogallo per trasferirsi al Filadelfia. È sbarcato a Torino l’ultimo giorno del mercato estivo, la sosta è stata preziosa per allinearsi dal punto di vista atletico alla condizione dei compagni. Ha fatto in tempo a firmare tre presenze in Serie A, tra cui il brillante impatto nella vittoria di Firenze e un secondo tempo da applausi nella sfida casalinga contro la Roma" sono queste le parole che La Gazzetta dello Sport dedica a Daniel Bragança, che ha raccontato il suo approdo nel capoluogo piemontese: "Prima ancora di arrivare qui sapevo che il Toro era una squadra molto competitiva in Serie A: nei giorni precedenti alla firma, ne avevo parlato con Franco Israel per informarmi. Mi ha detto cose molto buone".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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