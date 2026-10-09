Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità su La Gazzetta dello Sport
Gabellini: "Vanoli? Un grazie non basta, mi ha reso felice"
Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Alessio Cacciamani e sulle sue parole rilasciate sui canali social del Torino. Riporta la Rosea: "«Sto vivendo questo avvio di stagione da titolare con grande serenità — ha spiegato —, ma anche con grande voglia di lavorare, di migliorarmi credendo sempre nel lavoro, anche se certe partite non ci sono girate nel verso giusto. Il rinnovo mi ha fatto capire la fiducia che il club e il presidente Urbano Cairo hanno su di me»". Un percorso iniziato nel 2023: "«Il primo anno è stato di adattamento: sono partito di casa che avevo 16 anni, la prima stagione è stata bella ma non semplicissima, ho vissuto il mio primo anno in convitto, ho avuto bisogno di un periodo di adattamento. Dal secondo anno, dopo che avevo preso le misure con i ritmi e le persone e avevo stretto rapporti con le persone del club, mi sono sentito più a mio agio e da quel momento la crescita è stata costante»".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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