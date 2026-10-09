Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è presente un focus su Alessio Cacciamani e sulle sue parole rilasciate sui canali social del Torino. Riporta la Rosea: "«Sto vivendo que­sto avvio di sta­gione da tito­lare con grande sere­nità — ha spie­gato —, ma anche con grande voglia di lavo­rare, di miglio­rarmi cre­dendo sem­pre nel lavoro, anche se certe par­tite non ci sono girate nel verso giu­sto. Il rin­novo mi ha fatto capire la fidu­cia che il club e il pre­si­dente Urbano Cairo hanno su di me»". Un percorso iniziato nel 2023: "«Il primo anno è stato di adat­ta­mento: sono par­tito di casa che avevo 16 anni, la prima sta­gione è stata bella ma non sem­pli­cis­sima, ho vis­suto il mio primo anno in con­vitto, ho avuto biso­gno di un periodo di adat­ta­mento. Dal secondo anno, dopo che avevo preso le misure con i ritmi e le per­sone e avevo stretto rap­porti con le per­sone del club, mi sono sen­tito più a mio agio e da quel momento la cre­scita è stata costante»".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.