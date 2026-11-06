C'è una buona notizia su La Gazzetta dello Sport per i tifosi del Torino: "La spalla di Cac­cia­mani sta bene, que­sto vuol dire che l’esterno in gior­nata sarà atteso in gruppo. Il suo rien­tro darà il via libera ad un even­tuale impiego domani con­tro il Lecce". Notizia che farà piacere anche a Ignazio Abate, mentre fa i conti con l'organico della rosa e studia il modulo più adatto per domani. Nel frattempo, davanti c'è chi cerca di sbloccarsi, ovvero Giovanni Simeone: "Davanti alla pro­pria gente il Cho­lito in que­sto cam­pio­nato non ha ancora fatto festa. L’ultima sua pro­dezza risale all’otto mag­gio: era lo scorso cam­pio­nato, i gra­nata riu­sci­vano a ribal­tare il Sas­suolo con una bel­lis­sima rimonta, e toccò pro­prio all’argen­tino segnare il gol che diede la carica verso la vit­to­ria".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.