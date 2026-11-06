Tutte le novità di casa granata presenti sui quotidiani oggi in edicola
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C'è una buona notizia su La Gazzetta dello Sport per i tifosi del Torino: "La spalla di Cacciamani sta bene, questo vuol dire che l’esterno in giornata sarà atteso in gruppo. Il suo rientro darà il via libera ad un eventuale impiego domani contro il Lecce". Notizia che farà piacere anche a Ignazio Abate, mentre fa i conti con l'organico della rosa e studia il modulo più adatto per domani. Nel frattempo, davanti c'è chi cerca di sbloccarsi, ovvero Giovanni Simeone: "Davanti alla propria gente il Cholito in questo campionato non ha ancora fatto festa. L’ultima sua prodezza risale all’otto maggio: era lo scorso campionato, i granata riuscivano a ribaltare il Sassuolo con una bellissima rimonta, e toccò proprio all’argentino segnare il gol che diede la carica verso la vittoria".
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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