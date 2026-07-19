Il Torino si ricostruisce, non solo sul mercato ma anche sugli schemi di gioco. Come scritto su La Gazzetta dello Sport, nel 3-4-2-1 schierato da Abate nella prima amichevole di precampionato, Cesare Casadei è stato uno dei due trequartisti mandati in campo dal tecnico: "Il futuro di que­sto cen­tro­cam­pi­sta roma­gnolo dal grande poten­ziale sarà sem­pre più davanti alla porta avver­sa­ria. Ieri, nel primo tempo, Abate lo ha posi­zio­nato sulla bat­te­ria dei tre­quar­ti­sti, sullo spi­golo di cen­tro­si­ni­stra, in cop­pia con Ori­sta­nio. L’impatto di Casa­dei in que­sta prima volta è stato di grande spes­sore: due gol, di cui il secondo anche molto apprez­za­bile sul piano este­tico".

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