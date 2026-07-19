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(Video) - Il Torino di Abate mette benzina nelle gambe
Il Torino si ricostruisce, non solo sul mercato ma anche sugli schemi di gioco. Come scritto su La Gazzetta dello Sport, nel 3-4-2-1 schierato da Abate nella prima amichevole di precampionato, Cesare Casadei è stato uno dei due trequartisti mandati in campo dal tecnico: "Il futuro di questo centrocampista romagnolo dal grande potenziale sarà sempre più davanti alla porta avversaria. Ieri, nel primo tempo, Abate lo ha posizionato sulla batteria dei trequartisti, sullo spigolo di centrosinistra, in coppia con Oristanio. L’impatto di Casadei in questa prima volta è stato di grande spessore: due gol, di cui il secondo anche molto apprezzabile sul piano estetico".
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