Sette gol segnati complessivamente nella scorsa stagione, non caratterizzata però da una continuità a livello di minutaggio e di prestazioni. Resta però un contributo importante a livello realizzativo quello di Cesare Casadei: Ignazio Abate lo sa e, secondo La Gazzetta dello Sport, sta pensando di lanciare il centrocampista italiano sulla trequarti al fianco di Vlasic, per sfruttare a pieno questa incisività sotto porta. Spiega il La Gazzetta dello Sport: "Abate vuole trasformare Casadei in un'arma letale sottoporta per il Toro che nascerà. Lo vuole più decisivo per il destino della squadra, e per inseguire questo obiettivo non dovrà certo varare una trasformazione globale del suo modo di giocare. Ma assecondarne le caratteristiche che sono emerse in questo suo primo anno e mezzo da calciatore del Toro in Serie A"

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